Le recensement des superficies agricoles destinées à la production des cultures stratégiques à l'échelle nationale débutera dans les tout prochains jours, a indiqué, hier à Alger, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni. Dans son intervention lors des travaux de la première session du Conseil national de l'Union nationale des paysans algériens (Unpa), le ministre a expliqué que le recensement s'effectuerait en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement des territoires, à travers la géolocalisation, l'identification des producteurs et l'évaluation des exploitations. Intervenant en préparation de la saison moisson-battage de l'année 2022, cette opération vise à fournir des données statistiques. Ce qui permettra l'amendement des politiques publiques pour le développement des filières agricoles de large consommation et le développement d'une nouvelle approche qui facilitera la modernisation du secteur, l'amélioration des rendements agricoles et la conception d'une vision rationnelle qui prend en compte le véritable potentiel du pays.