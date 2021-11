Hier, Barcelone accueillait une réunion ministérielle de l'Union pour la Méditerranée (UpM). Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger Ramtane Lamamra a préféré faire l'impasse sur ce rendez-vous en déclinant l‘invitation de son homologue espagnol, José Manuel Albares. Ramtane Lamamra a préféré assister au sommet Afrique-Chine qui se tient à Dakar. «Une occasion d'évaluer la mise en oeuvre des programmes de coopération avec la République de Chine et de les adapter pour surmonter les vestiges de la pandémie de Covid-19. Une occasion pour renouveler notre engagement commun à préserver les intérêts de l'Afrique» a tweeté Ramtane Lamamra. Un rendez-vous plus important pour l'Algérie que de participer à une nouvelle session de l'UpM, une instance en panne, après son lancement à Marseille en juillet 2008. Une manière de couper court aux aspirations de José Manuel Albares qui prévoyait de saisir la réunion de l'UpM pour lancer une «médiation» entre Alger et Rabat.