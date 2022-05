«La 3ème édition de la Semaine scientifique sera accueillie par l'université Mohamed Boudiaf des sciences et de la technologie d'Oran coïncidant avec la célébration de la Journée nationale de l'Étudiant (19 mai 2023) et traitera de thèmes en rapport avec l'eau, l'environnement et le développement durable», a indiqué le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, lors de la clôture de la 2ème édition abritée par l'université Ferhat Abbas (Sétif-1) précisant que le slogan de la troisième édition sera arrêté ultérieurement. La prochaine édition sera marquée par l'organisation d'activités scientifiques et sportives en plus d'un concours de la meilleure résidence universitaire. Elle verra, également, l'organisation pour la première fois des Olympiades des mathématiques et de concours hackathon des applications intelligentes dans le domaine de l'eau, de l'environnement et du développement durable.