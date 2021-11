Face à l'apparition de nouvelles souches en Afrique de Covid-19, à l'augmentation du nombre de contaminations dans le monde et à la crainte d'une reprise de la pandémie, le ministère a décidé de renforcer les contrôles aux frontières et d'exiger pour l'entrée en Tunisie d'avoir un schéma de vaccination complet et un test PCR négatif de 48 heures.

Une obligation étendue aux enfants à partir de l'âge de 6 ans.

Les personnes ne répondant pas aux conditions d'entrée doivent se mettre en confinement dans les centres dédiés, pendant une période de 10 jours, outre des tests anti-Covid aléatoires à l'arrivée en Tunisie.

Un nouveau test PCR au cours des dernières 24h de confinement sera exigé. Tandis que les voyageurs arrivant en Tunisie pour des soins doivent obtenir, en plus, une autorisation du ministère de la Santé.