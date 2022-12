Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, prendra part aujourd'hui à la réunion des experts en nutrition, annonce le ministère dans un communiqué mis en ligne sur sa page Facebook. La réunion se tiendra à Abidjan (Côte d'Ivoire) autour du thème de l'année «renforcer la résilience en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent africain». Organisée par la Côte d'Ivoire, en collaboration avec la Commission de l'Union africaine et ses partenaires techniques et financiers, cette rencontre réunit des experts en la matière afin de répondre à la problématique de la sécurité alimentaire sur le continent africain.