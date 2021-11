Marx, Lénine et Ho Chi Minh se sont réunis dans le sud de l'Inde, le week-end dernier, pour assister au mariage de leur ami Engels. Mais pas d'Allemand, de Russe ou de Vietnamien en vue: ce sont simplement les noms de membres du parti communiste de l'Etat du Kérala. Engels et Lénine sont frères, tandis que Marx et Ho Chi Minh sont les fils d'un militant local du parti, raconte le journal local Mathrubhumi. Les quatre hommes sont des membres actifs du parti communiste, précise le journal, mais Marx est revenu en avion de la ville ultracapitaliste de Dubai pour assister le 14 novembre au mariage à Atharappilly. Le marteau et la faucille sont toujours en vogue au Kerala, où le parti communiste a gouverné pendant la majeure partie des six dernières décennies, et où les noms révolutionnaires comme Staline et Trotsky sont populaires. L'Inde s'est rapprochée de l'Union soviétique pendant la guerre froide, et les noms russes, y compris Pravda - le nom du journal d'Etat de l'Urss - sont monnaie courante, en particulier dans le sud du pays. L'actuel ministre en chef du Tamil Nadu, l'Etat à l'est du Kerala, est M. K. Staline, nommé par son père en l'honneur du dictateur soviétique, quelques jours avant sa mort.