Les premières images scientifiques et en couleur du télescope spatial James Webb, le plus puissant jamais lancé en orbite, devraient être révélées mi-juillet, a annoncé lundi un responsable en charge du programme. Ces images, qui promettent d'être spectaculaires, sont attendues par les chercheurs du monde entier et devront démontrer des immenses capacités de James Webb. La date exacte de la publication de ce véritable paquet surprise sera précisée ultérieurement, et son contenu tenu secret jusqu'au dernier moment. Des images prises par les quatre instruments scientifiques embarqués seront publiées, a promis Klaus Pontoppidan, responsable du programme scientifique de James Webb. Avant leur publication, il sera nécessaire de «traduire les couleurs infrarouges en couleurs visibles, que les humains peuvent voir.» Fin avril, James Webb avait terminé la phase d'alignement entre son immense miroir principal et ses quatre instruments scientifiques.