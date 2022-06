Le voilier-école italien Palinora A 5311 a accosté, samedi, au port d'Oran, pour une escale de deux jours, dans le cadre de la coopération militaire algéro-italienne. Le navire a été reçu par le commandant de la 2ème Région militaire, le général-major Douaïssia Abdelkrim, au nom du général-major, le commandant de la deuxième RM, le chef d'état-major de la 2ème RM, le général Bouhama Nassir, et le commandant de la façade maritime ouest, le général Benayad Abdelhak. À bord de ce navire, en plus de son équipage sous le commandement du capitaine Francesco Rima, se trouvaient des marins stagiaires, qui ont pris la mer à bord de ce navire dans le cadre d'une formation à la voile. Une délégation italienne conduite par la ministre de l'Intérieur, Lamorgese Luciana, la secrétaire d'Etat au Conseil des ministres chargée des Sports, Maria Valentina Vezzali et l'ambassadeur adjoint d'Italie en Algérie, Antonio Politi, a également rendu une visite de courtoisie à l'équipage du navire et aux étudiants stagiaires.