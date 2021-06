Pour faciliter la délivrance du visa long séjour, le consulat général de Turquie à Alger vient d'instaurer une nouvelle formule baptisée «VIP». «Il est désormais possible d'acquérir un sésame en seulement 24 heures grâce à la toute récente formule VIP.» C'est ce qu'a indiqué le centre de demande de visa pour la Turquie, Gateway Management. Gateway Management se dit même prêt à traiter le plus de demandes possible et dans les meilleurs délais. À commencer par celles dites VIP. Ce service de visa ne concerne pas tous les demandeurs. Il est dédié exclusivement aux professionnels, visas d'étude et de transit, aux postulants ayant besoin d'un traitement médical d'urgence en Turquie. Il est à noter que tout ayant droit peut, dès maintenant, déposer sa demande sans avoir à se déplacer à Alger. Il suffit qu'il se dirige vers l'un des 12 sous-centres, récemment ouverts aux quatre coins du pays. Les frais de ce visa, accordé dans un délai de 24 heures, dépasseent 50% ceux du laissez-passer ordinaire. Ce nouveau ménagement intervient, notamment suite aux accords algéro-turcs relatifs à la facilitation de l'octroi de visas.