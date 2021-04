Le Service d'aide médicale urgente (Samu) d'Alger, qui travaille 24h/24 tout au long de l'année et qui s'est consacré au transfert et à l'orientation des personnes atteintes de coronavirus dès l'apparition de la pandémie, notamment en période de pic, «a repris son activité habituelle consistant essentiellement à transférer les malades souffrant de maladies chroniques et les cas urgents vers les hôpitaux, suite à la stabilisation de la situation pandémique qui a enregistré quelque 100 cas/jour durant les dernières semaines», a précisé le docteur Abdelaziz Bensaïdane, chargé de l'activité opérationnelle au Samu d'Alger. Le Samu fonctionne avec six ambulances qui transportent les cas urgents depuis le domicile vers tous les établissements hospitalo-universitaires (EHU), en sus de celles assurant le transport des patients atteints de pathologies lourdes entre les établissements hospitaliers, voire même entre les services du même établissement hospitalier, en vue d'effectuer des consultations spécialisées ou des examens radiologiques.