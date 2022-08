Le Salon International des Travaux Publics Sitp 2022 tiendra cette année sa 18ème édition au Palais des Expositions Pins maritimes d'Alger, du 19 au 23 septembre 2022. Ce Salon professionnel, qui se tient sous le patronage du Premier ministre, accueillera le Qatar en qualité de pays hôte et regroupe, sur une superficie de plus de 26.000 m2, les professionnels du secteur des travaux publics tels les fabricants, distributeurs et sous-traitants et recevra près d'un million de visiteurs. Cette édition est inscrite au titre de la célébration du 60ème anniversaire de la Fête de l'Indépendance nationale, sous le thème: «Travaux publics, 60 ans de réalisations». Outre les objectifs fondamentaux assignés à ce salon, un stand spécial sera dédié à l'événement par la présentation des grandes réalisations du secteur de 1962 à ce jour. Occasion de rendre hommage et d'honorer les femmes et les hommes ayant contribué au développement des travaux publics en Algérie. Cette manifestation qui se veut de renommée internationale s'articulera autour de plusieurs thèmes. En marge des expositions, seront organisées des journées pour professionnels, des rencontres d'affaires B2B et des journées d'études.