Dans le but d'améliorer les conditions de transport universitaire et mieux organiser les services destinés aux étudiants, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé le lancement de l'application «MyBus» pour numériser les transports universitaires. L'application entrera en vigueur à partir d'octobre. A cet effet, le ministre Kamel Bidari a affirmé qu'il était impératif d'offrir les meilleures conditions aux étudiants, notamment le transport ainsi que la modération des dépenses publiques en termes de transport universitaire. Par ailleurs, il a rappelé a la nécessité d'instaurer un dialogue avec les étudiants afin de diagnostiquer leurs besoins et les prendre en charge dans les meilleurs délais.