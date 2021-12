Les autorités russes ont annoncé, que les étrangers entrant en Russie pour un séjour de plus de 90 jours devront, à partir du 29 décembre, donner leurs empreintes digitales et être pris en photo. Le ministère russe de l'Intérieur, relayé par la chaîne Russia Today, a affirmé qu'à partir du 29 décembre courant, les travailleurs immigrés et tous les étrangers entrant en Russie pour un séjour de plus de 90 jours, feront l'objet d'une prise des empreintes digitales et de photo.

La même chaîne a évoqué un projet de loi, selon lequel les citoyens de Biélorussie et les étrangers de moins de 6 ans, ne seront pas concernés par ces mesures.

Selon le projet de loi, l'exemption inclurait, également, les responsables au sein des organisations internationales, en mission officielle en Russie, ainsi que les membres de leurs familles, les chefs et les membres des missions diplomatiques ou des bureaux consulaires, les titulaires d'un passeport diplomatique, les attachés militaires et les employés des missions commerciales.