Après avoir mis en sourdine les mosquées, l'Arabie saoudite s'apprête, dans le cadre des réformes introduite par le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salman, à voter une loi permettant aux établissements commerciaux et magasins d'ouvrir pendant les heures de prière, à l'exception des prières du vendredi. La proposition se présentait sous forme d'une recommandation supplémentaire sur le rapport du Comité des affaires islamiques et judiciaires de Choura, concernant le rapport du ministère des Affaires islamiques, de l'Appel et de l'Orientation. La proposition demande au ministère, de travailler, en coordination avec les agences concernées, pour ne pas obliger les établissements commerciaux, y compris les stations-service et les pharmacies, à fermer pendant les heures de prière quotidiennes, sauf le vendredi. Selon les justifications, la fermeture des magasins pendant les heures de prière prévaut depuis quelques décennies, seulement en Arabie saoudite, comme un système rare qui n'existe dans aucun autre pays du Monde arabe et islamique. Ils sont d'avis que la fermeture des magasins pour l'accomplissement des prières n'a été mentionnée ni dans le Saint Coran ni dans la Sunnah du Prophète (Qsssl). Les versets du Saint Coran sont dépourvus de tout texte ordonnant la fermeture des magasins avant et pendant les heures de prière, à l'exception des prières du vendredi, a rapporté la Saudi Gazette.