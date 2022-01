La fortune des dix hommes les plus riches du monde a doublé depuis le début de la pandémie de Coronavirus (Covid-19) tandis que les revenus de 99% de l'humanité ont fondu, d'après un rapport d'Oxfam. «L'accroissement des inégalités économiques, de genre et raciales et les inégalités entre pays détruisent notre monde», dénonce l'ONG de lutte contre la pauvreté, dans un rapport intitulé «les inégalités tuent» publié à l'orée du Forum de Davos. La fortune cumulée de l'ensemble des milliardaires, dont Bill Gates (Microsoft), Mark Zuckerberg (Meta/Facebook), a connu depuis le début de la pandémie de Covid-19 «sa plus forte augmentation jamais enregistrée», de 5 000 milliards de dollars, pour atteindre son niveau le plus élevé à 13 800 milliards. D'après Oxfam, les inégalités contribuent à la mort d'au moins 21 000 personnes par jour en se fondant sur les décès mondiaux dus au manque d'accès aux soins de santé, à la violence liée au genre, à la faim et à la crise climatique.