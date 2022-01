L'Algérie réfléchit une nouvelle fois à proposer sa candidature pour l'organisation d'une coupe d'Afrique des nations. C'est ce qu'a appris Foot Algérie d'une source bien informée. Dans une intervention sur la télévision égyptienne, MBC Masr, le président de la FAF, Charaf- Eddine Amara, a fait savoir qu'une candidature pour 2027 était en cours d'étude au niveau de la Fédération. «Ce genre de dossiers se négocient directement avec les hautes instances du pays. Nous en tant que Fédération, nous étudions la faisabilité d'une telle candidature. Une fois notre étude terminée, on présentera une proposition aux hautes autorités du pays», a-t-il déclaré. Si l'Algérie souhaite organiser une telle compétition, elle devrait déposer sa candidature d'ici 2025 et attendre le verdict final de la CAF. La dernière fois que l'Algérie a organisé la CAN, remonte à 1990 et où les Verts avaient été sacrés pour la première fois de leur histoire.