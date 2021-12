Le début de la 29e édition de la Foire de la production algérienne (FPA) a été avancé au 13 décembre prochain au lieu du 16 de ce mois, au Palais des expositions (Pins-maritimes à Alger), a annoncé la Société algérienne des foires et exportations (Safex). Annulée l'année dernière en raison de la pandémie de Covid-19, cette 29e édition est placée sous le slogan «Stratégie, créativité et efficacité: clés du développement économique et d'accès aux marchés extérieurs». Les organisateurs prévoient la participation de plus de 500 exposants et 50 start-up à cette manifestation réunissant producteurs et consommateurs mobilisant à cet effet l'ensemble des pavillons du palais des expositions soit une superficie de plus de 26.000 m². Plusieurs secteurs d'activité prendront part à la FPA à l'image de l'industrie chimique et pétrochimique, l'agroalimentaire, les travaux publics, les services, le bâtiment et les matériaux de construction, l'électronique et l'électroménager, la sidérurgie, l'industrie manufacturière, mécanique, et bien d'autres.