Alors qu'en Europe on discute hypocritement de l'empreinte carbone de la prochaine Coupe du monde de football, la Chine offre au Qatar, à cette occasion précisément, deux pandas géants. «C'est un cadeau offert par les 1,4 milliard de Chinois pour la Coupe du monde au Qatar, et il deviendra sûrement un nouveau symbole de l'amitié Chine-Qatar», a déclaré l'ambassadeur de Chine à Doha, Zhou Jian, lors d'une réception à Doha. Les deux ursidés baptisés «Suhail» et «Soraya» sont attendus au Qatar en octobre, juste avant le tournoi de 32 nations, a précisé le diplomate. Suhail est le nom de l'une des étoiles les plus brillantes observées dans la région du Golfe, tandis que Soraya est le nom arabe de l'amas d'étoiles des Pléiades.