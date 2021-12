L'Agence internationale de notation «AM Best» a attribué la notation «satisfaisant» à la solidité financière de la Compagnie lgérienne des assurances (Caat), a indiqué la Compagnie dans un communiqué, précisant qu'elle devient, ainsi, la seconde société du marché algérien des assurances à être évaluée par une agence internationale, après la Compagnie centrale de réassurance (CCR). Selon le communiqué, l'Agence internationale de notation a relevé que «la force bilancielle de la Caat s'appuie sur une capitalisation ajustée aux risques», précisant que cette donnée «devrait rester au niveau le plus élevé grâce au levier de souscription nette et au bon niveau des bénéfices». L'AM Best a estimé, en outre, que «l'approche de la Caat en termes de souscription et son programme de réassurance ont permis une performance technique solide et stable». L'Agence internationale a souligné qu'«avec un chiffre d'affaires de 24,8 milliards de DA (190 millions de dollars US) en 2020, la Caat affiche un bon positionnement concurrentiel sur le marché national», en prévoyant que «la performance de souscription restera robuste» et «une solide performance opérationnelle».