Le président ougandais, Yoweri Museveni, a annoncé que la production par son pays d'un vaccin «plus efficace» contre la Covid-19 est en stade avancé. «Nous travaillons sur notre vaccin. En fait, notre vaccin sera meilleur que tous les autres, car il couvrira toutes les variantes», a déclaré le président dans une allocution télévisée, à un moment où ce pays d'Afrique de l'Est est en proie à une augmentation des infections, les hôpitaux publics et les médecins étant débordés. SelonYoweri Museveni, la production du vaccin en Ouganda a été retardée par le manque de patients Covid-19,précisant en outre qu'il était en contact avec plusieurs acteurs dans le monde, pour aider à résoudre la crise des vaccins. «Les vaccins que nous avons reçus couvrent quelques variantes de virus comme les souches de Wuhan et de l'Inde», a souligné Yoweri Museveni, qui précise que l'Ouganda sera, d'ici 2022, médicalement autonome.