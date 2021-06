Le secrétaire général par intérim de l'Organisation nationale des moudjahidine Mohand Ouamer Ben El Hadj n'a pas apprécié la dernière sortie médiatique du président du Mouvement El Bina, Abdelkader Bengrina. Et il le fait savoir haut et fort. Dans une vidéo publiée dimanche, par l'ONM, le SG de cette organisation a tiré à boulets rouges contre Bengrina en le qualifiant de «mal éduqué». Faisant le contraste entre les deux personnes, entre «quelqu'un qui a sacrifié plus de la moitié de sa vie pour l'Algérie» et quelqu'un qui «profite d'indus privilèges», le moudjahid note «moi j'habite encore dans une bâtisse et lui, il habite au Club des Pins». Dans sa réponse aux accusations de Bengrina, le SG de l'ONM souligne qu'il est loin d'être un « béni oui-oui». «Il m'a accusé de ne pas soutenir le gouvernement algérien. Pourquoi aurais-je à soutenir le gouvernement? Mes positions sont claires, je n'applaudis pas tout comme lui», a-t-il ajouté. «De quel droit vient-il dire que je suis illégitime? Quel pouvoir lui confère une telle déclaration?», a répondu sèchement le SG de l'INM, en estimant que cela rentre dans le cadre «de sa mal éducation».