Les belles annonces d'Algérie télécom sur l'amélioration du débit Internet n'ont aucun impact sur les usagers de Bachdjerrah, à Alger. Et pour cause, un habitant de cette commune se plaint d'une insuffisance du débit, censé pourtant atteindre les 4 méga/seconde. Mais son malheur ne s'arrête pas à cette contradiction entre la communication d'Algérie télécom et la réalité du terrain. Et pour cause, le citoyen en question se plaint de coupures répétitives et quasi-quotidiennes de l'Internet. Il dit ne plus savoir à quel saint se vouer, puisque toutes ses sollicitations auprès de Actel de Bachdjerrah demeurent lettre morte. Alors, à quand un service digne de ce nom?