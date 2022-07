Les 28, 29 et 30 octobre prochains le 1er Salon de l'immobilier «Neuf algérien en France» ouvrira ses portes à Paris, à l'espace Charenton dans le 12ème arrondissement, pour sa première édition. Au programme, un large panorama de l'offre immobilière algérienne, exclusivement dans le neuf, enrichi par des journées thématiques pour informer les visiteurs et les aider à construire leur projet en Algérie. Co-organisé par

«OK AGENCE», une agence d'évènementiel basée à Nîmes et «Lpestate.com», agence immobilière basée à Alger, le « Sina Paris» participe pleinement à la dynamique du marché de l'immobilier en Algérie et se positionne comme le rendez-vous incontournable pour les membres de la diaspora algérienne de France ayant le projet d'achat ou de construction d'une maison individuelle en Algérie. Le Sina Paris réunit pour la première fois à l'étranger, les futurs acquéreurs de la diaspora et plus de 25 professionnels de l'immobilier venus de l'est, du centre et de l'ouest de l'Algérie.