Pour raffermir l'esprit nationaliste et susciter l'intérêt des jeunes élèves envers l'histoire de leur pays, des caravanes de sensibilisation sillonnent plusieurs régions du pays. À Mila, c'est sous le thème «l'hymne et le drapeau nationaux» que la caravane de sensibilisation s'est ébranlée de l'école Abderrahmane Iridir de la ville de Chelghoum Laïd pour faire le tour des écoles primaires de la wilaya. Organisée par l'association culturelle El Moustakbel avec le concours du bureau de wilaya de l'Organisation nationale des moudjahidine, la caravane a pour objectif de présenter aux écoliers l'histoire du drapeau national et de l'hymne officiel en mettant l'accent sur leur importance. À Tissemsilt, une autre caravane de la Msémoire nationale des scouts de la wilaya d'Aïn Defla qui est arrivée hier. Dans son programme de deux jours, il est prévu une visite du musée ainsi que des sites de la glorieuse guerre de libération dans la région, notamment le camp de torture à Aïn S'fa et le carré des Martyrs Bab El Bakkouche, à Lardjam.