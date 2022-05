Nouvel épisode dans la crise politique entre Alger et Madrid. Cette fois-ci, il semble que le gouvernement espagnol essaie d'améliorer et d'apaiser les tensions avec l'Algérie. À ce propos, la ministre de la Transition écologique et du Défi démographique d'Espagne, Teresa Ribera, a exprimé son espoir que les relations algéro-espagnoles reviennent à la normale. S'exprimant à la télévision espagnole (TVE), la ministre de la Transition écologique, Teresa Ribera, reste «convaincue que les relations avec l'Algérie, le principal fournisseur de gaz de l'Espagne, reviendront bientôt à la normale». Elle affirme même une certaine amélioration ces derniers jours. «Nous retrouverons progressivement la normalité et pour l'instant nous devrons faire face au calme et à la prudence que les circonstances exigent», a-t-elle déclaré.