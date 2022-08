L'eau de pluie sur Terre est impropre à la consommation à cause de la présence de produits chimiques toxiques dépassant les seuils recommandés, selon une récente étude menée par des scientifiques de l'université de Stockholm. «Il n'y a nulle part sur Terre où l'eau de pluie serait propre à la consommation, d'après les données que nous avons utilisées», déclare Ian Cousins, professeur à l'université de Stockholm et principal auteur de l'étude, publiée dans la revue Environmental Science and Technology. Son équipe a étudié des données compilées depuis 2010 et montré que «même en Antarctique ou sur le plateau tibétain, les niveaux présents dans l'eau de pluie sont au-dessus des recommandations proposées de l'Agence de protection de l'environnement des Etats-Unis (EPA)», ajoute-t-il. Normalement considérées comme intactes, les deux régions ont des niveaux de Pfas (per et polyfluoroalkylées) «14 fois supérieurs» aux recommandations américaines pour l'eau potable.