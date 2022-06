Une exposition de photographies de l'artiste Jason Oddy, revisitant les travaux architecturaux conçus par l'architecte brésilien Oscar Niemeyer et réalisés en Algérie à la fin des années 1960, a été inaugurée, lundi à Alger. Intitulée «Oscar Niemeyer, l'Algérie et l'architecture de la révolution», l'exposition accueillie au Musée national du Bardo, met en avant six travaux de l'architecte brésilien, réalisés en Algérie entre 1968 et 1978, en plus de croquis de projets. Les photographies de Jason Oddy, invitent à découvrir l'oeuvre de Niemeyer, qui a conçu les universités «Mentouri» à Constantine (1969-1972) et celle des Sciences et de la technologie Houari- Boumediene (1972-1974), la salle omnisports du centre olympique d'Alger (Coupole du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf) et l'Ecole polytechnique d'architecture et d'urbanisme (Epau). Pour le commissaire de l'exposition, Rahiche Abdelhamid, «l'oeuvre d'Oscar Niemeyer en Algérie est, certes, «peu connue», mais l'université Mentouri de Constantine reste l'une de ses «réalisations les plus emblématiques» en dehors du Brésil.