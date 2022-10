L'Assemblée populaire nationale a lancé, hier, son site web en langue anglaise. Ce relooking intervient «sous la conduite du président de l'Assemblée, Brahim Boughali, et notre conviction de l'importance de l'information et conformément aux objectifs fixés par l'APN visant à améliorer et développer le système d'information parlementaire et à assurer une diffusion à même de permettre à chacun de visualiser le travail du corps législatif et les activités des députés, en tenant compte des intérêts des followers aussi bien de l'intérieur du pays que de notre communauté établie à l'étranger» note le communiqué de l'Assemblée. À travers cette action, l'Assemblée tend à satisfaire ses publics en leur offrant la possibilité de consulter son site web en plusieurs langues: l'arabe, le français, et désormais l'anglais. Et cela après avoir marqué sa présence sur les réseaux sociaux (Facebook, YouTube, Twitter Instagram, Telegram).