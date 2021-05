L’Agence nationale d’appui et de développement de l’entrepreneuriat (Anade) -ex Ansej- a affirmé dans un communiqué qu’il était possible pour les porteurs de projets inscrits dans ce dispositif de choisir librement leurs fournisseurs, réfutant l’existence d’une quelconque liste de fournisseurs agréés à son niveau. « L’Anade informe l’ensemble des jeunes porteurs de projets qu’il n’existe aucune liste de fournisseurs agréés à son niveau », précise la même source ajoutant que « les porteurs de projets jouissent d’une liberté totale pour le choix des fournisseurs et l’acquisition des matériels et équipements, le rôle de l’Agence se limitait, à ce propos, au contrôle des fournisseurs au niveau de ses directions ». À ce propos, l’Anade met en garde contre toute utilisation de ses code et nom, avertissant les fournisseurs qui s’adonneraient à une telle pratique qu’ils seraient « poursuivis en justice ».