L'Autorité gouvernementale de certification électronique (Agce) a obtenu les sceaux de certification de conformité aux référentiels Web Trust for CA, Web Trust BR SSL et Web Trust for Code Signing, pour son compte et pour le compte de l'Autorité nationale de certification électronique (Ance), a indiqué mardi dernier, un communiqué commun de ces deux établissements (Agce et Ance). «Mars 2021, date mémorable dans l'histoire de la certification électronique en Algérie: l'Autorité gouvernementale de certification électronique (Agce) obtient les sceaux de certification de conformité aux référentiels Web Trust for CA, Webtrust BR SSL et Web Trust for Code Signing, pour son compte et pour le compte de l'Autorité nationale de certification électronique (Ance)», note la même source, précisant que le programme WebTrust «permet de fournir une assurance sur une combinaison de principes et de critères».