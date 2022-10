Le président-directeur général du groupe Algérie télécom, Khaled Zarat, vient d'être nommé membre du Conseil national de la recherche scientifique et des technologies. C'est ce qu'indique un décret paru au dernier Journal officiel. Le rôle de cette instance est d'assurer la coordination et la communication entre les différents secteurs ministériels en présentant diverses idées et avis liés à la recherche scientifique et à la formation technologique. Ces réflexions permettront également de réactiver les relations entre l'université, les centres de recherche, les départements ministériels et l'environnement économique et social. Khaled Zarat est considéré comme l'une des compétences nationales ayant une grande expérience dans le secteur des technologies de l'information et de la communication, puisqu'il occupe le poste de président-directeur général du groupe Algérie télécom, qui chapeaute six établissements économiques filiales: «Mobilis, Algérie Télécom, Alger Télécom, Alger Télécom, Alger Télécom Europe, ainsi que Saticom et Commental.