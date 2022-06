Le globe-trotter Mohamed Ali Zerfaoui, qui poursuit toujours son aventure entamée le 30 mai dernier de Tébessa vers Oran pour assister aux Jeux méditerranéens, est arrivé, dimanche, dans la ville de Chlef après un périple de plus de 800 km, à pied. Le jeune Mohamed Ali, éducateur sportif, a parcouru à ce jour 800 km depuis Tébessa, en passant par les wilayas de Khenchela, Batna, Médéa, Tissemssilt et Aïn Defla, avant son arrivée à Chlef, dans le cadre d'une initiative de promotion des Jeux méditerranéens d'Oran et du tourisme interne. Mohamed va poursuivre son périple vers la ville d'Oued Riou, puis Relizane, et Sirat (Mostaganem), puis Marsa El-Hadjadj et Arzew, pour arriver à Oran le25 juin, date d'ouverture officielle de la 19ème édition des Jeux méditerranéens.