Controversés et hors service à cause de la guerre en Ukraine, les gazoducs Nord Stream reliant la Russie à l'Allemagne ont été tous deux subitement touchés par des fuites inexpliquées en mer Baltique, ont annoncé les autorités danoises et suédoises, suscitant des soupçons de sabotage. Au lendemain de l'annonce d'une fuite dans le gazoduc parallèle Nord Stream 2, le gazoduc Nord Stream 1 reliant la Russie à l'Allemagne a été à son tour touché par deux très rares fuites de gaz en mer Baltique, ont indiqué les autorités des deux pays nordiques. Objets de bras de fer géopolitiques ces derniers mois, les deux pipelines exploités par un consortium dépendant du géant russe Gazprom ne sont pas opérationnels à cause des conséquences de la guerre en Ukraine. Mais tous les deux étaient encore remplis de gaz. Le Kremlin s'est dit «extrêmement préoccupé», estimant qu'il ne fallait exclure «aucune» hypothèse, y compris celle d'un sabotage. Copenhague a immédiatement placé en état d'alerte ses infrastructures énergétiques, tout en estimant qu'il était «trop tôt» pour s'exprimer sur les causes de ces incidents simultanés. Après l'annonce lundi soir par le consortium exploitant les gazoducs d'une baisse de pression subite sur Nord Stream 1, le ministre danois du Climat et de l'Energie, Dan Jørgensen et les autorités maritimes suédoises ont confirmé «deux autres fuites» en plus de celle affectant Nord Stream 2.