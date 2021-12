La compagnie Air Algérie a prorogé le délai des billets d'avion non remboursés, vendus avant la crise sanitaire liée au coronavirus. C'est par le biais d'un communiqué qu'elle a donné l'information de la prolongation de leur validité. En effet, l'entreprise algérienne a annoncé à travers sa page officielle que la validité est prorogée jusqu'au 31 décembre 2022 de tous les billets d'avion qui arrivent à leurs expirations. Elle précise à ses clients que les billets vers Montréal, Dubai, Londres, Rome et Milan émis avant le 20 octobre 2021 «sont modifiables sans différences tarifaires ni frais supplémentaires». À rappeler que la compagnie avait commencé le remboursement des billets annulés datant de moins d'un an au niveau de ses agences en France.