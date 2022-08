L'Arabie saoudite a annoncé qu'elle autorisait tous les types de visiteurs, y compris les détenteurs de visas touristiques, à accomplir la Omra dans le royaume. Cette décision, valable pour la nouvelle saison de la Omra qui a débuté le 30 juillet, vise à enrichir l'expérience culturelle et religieuse des participants à la Omra, a déclaré le ministère du Hajj et de la Omra. Les visiteurs pouvant bénéficier d'un visa à l'arrivée ou d'un visa électronique et les titulaires d'un visa américain, britannique ou Schengen sont également concernés. Les détenteurs de visas pour visite familiale ou autre peuvent également accomplir la Omra en prenant rendez-vous via l'application Eatmarna ou en envoyant des demandes à la Plateforme nationale unifiée des visas. Les visiteurs sont également tenus de souscrire une assurance maladie couvrant le traitement des infections à la Covid-19, les accidents, les retards ou annulations de vol et d'autres problèmes afin de pouvoir accomplir la Omra.