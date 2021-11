Le plan du gouvernement marocain, dont l'appel à manifestation d'intérêt a été lancé en mars dernier et prolongé la mi-octobre, et qui consiste en la construction d'unités flottantes de stockage et de regazéification de gaz naturel (Fsru), «devrait prendre des années avant sa mise en place», selon une enquête publiée par un site marocain d'information. Les centrales électriques de Tahaddart (30 km au sud de Tanger) et Aïn Beni Mathar (près de Jarada), construites respectivement en 2005 et 2010, étaient approvisionnées en gaz naturel via le gazoduc Maghreb-Europe (GME), dont le contrat n'a pas été renouvelé le 31 octobre dernier. L'arrêt d'activité de ces deux centrales, qui contribuaient, bon an mal an, à hauteur de 10 à 17% à la production électrique marocaine, prive le Maroc d'une capacité globale de 850 MW d'énergie propre. Cette situation d'arrêt d'activités implique, également, selon la même investigation, d'importants dédommagements aux sociétés exploitant ces centrales: Endesa et Siemens pour Tahaddart, ainsi que Abengoa pour Aïn Beni Mathar.