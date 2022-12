Une commission relevant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a entamé des visites sur le terrain aux établissements sous tutelle en vue de les accompagner dans la création d'établissements à caractère économique, et ce dans le cadre du renforcement de l'ouverture de l'université à son environnement socio-économique, a indiqué un communiqué du ministère. Dans ce cadre, les établissements universitaires et de recherche comptent «tenir, décembre courant, des réunions du conseil d'administration, consacrées à la délibération sur les demandes et les projets de création d'établissements à leur niveau». Au terme de ces délibérations, la commission ministérielle technique tiendra ses réunions sur ce sujet en vue d'accélérer la délivrance d'agrément, et par la suite les établissements à caractère économique lancent leurs activités conformément au Code du commerce en vigueur.