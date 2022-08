Le World Trade Center Algiers organise les 26 et 27 septembre 2022 à l'hôtel Rodina -Oran, la 1ere édition de la Conférence sur l‘économie circulaire en Algérie avec pour thème: «Quel avenir en Algérie». Le programme de la conférence est élaboré en partenariat avec le Centre algérien d'économie circulaire (Calec) - université de Boumerdès. Un état des lieux des stratégies et objectifs tracés par les pouvoirs publics dans le développement de l'économie circulaire sera fait à travers la participation de l'Agence Nationale des Déchets AND et l' Entreprise Nationale de récupération ENR et autres institutions et agences en cours de confirmations. L'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (Onudi) fera une présentation sur le «Programme d'appui à la transition de l'Algérie vers une économie verte et circulaire (Ecovertec)». Le rôle des banques et des institutions financières dans l'économie circulaire sera également mis en avant. Enfin, des visites techniques sur différents sites industriels basés à Oran seront organisées en marge de la conférence pour mettre en exergue l'avancement de l'industrie circulaire en Algérie.