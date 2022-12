«Le théâtre amazigh: expériences et visions» est le thème des travaux d'un colloque national prévu le 11 janvier prochain au théâtre régional Abdelkader-Alloula d'Oran à l'occasion de la célébration du Nouvel An berbère. Organisé par le laboratoire d'archivage du théâtre algérien au département d'art dramatique de l'université d'Oran 1 Ahmed-Ben Bella et s'inscrivant dans le cadre de deux projets de recherche formative «Le théâtre amazigh en Algérie, expériences et perspectives» et «Anthropologie symbolique: expressions culturelles et locales» de cet établissement d'enseignement supérieur, le colloque ambitionne d'effectuer une halte sur la spécificité de cette expérience théâtrale et de valoriser les efforts des acteurs dans l'écriture, la mise en scène, le jeu et la scénographie. Les travaux de cette rencontre, qui verra la participation de chercheurs, de personnes intéressées par le théâtre et des artistes, s'articulent autour de quatre axes.