De «Saint Augustin de Thagaste à l'universalité». Tel est le thème du Colloque international sur saint Augustin qui se tiendra les 1er et 2 octobre prochain à la Maison de la culture Tahar-Ouettar de Souk Ahras. Placée sous l'égide du ministère de la Culture et des Arts, la rencontre est organisée à l'initiative de la Fondation allemande Konrad-Adenauer (bureau d'Algérie) en coordination avec la faculté des sciences sociales et humaines de l'université Mohamed-Chérif-Messaâdia et la wilaya de Souk Ahras. Elle vise à faire connaître les oeuvres de cette figure sur les plans intellectuel et philosophique et leur impact sur la pensée universelle. La conférence regroupera des spécialistes de la pensée augustinienne d'Algérie, de l'Autriche, de l'Allemagne et de la France, en présence du secrétaire général du Haut Conseil islamique,le docteur Bouzid Boumediene. «Le parcours et les oeuvres de saint Augustin», «les relations économiques et commerciales entre l'Afrique du Nord et Rome» et «l'évolution de la pensée augustinienne vers le

dialogue interculturel anticipant les notions de cohabitation et de citoyenneté» sont, entre autres, les thèmes à débattre.