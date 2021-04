Le géant des matériaux de construction LafargeHolcim, issu de la fusion en 2015 du français Lafarge avec le suisse Holcim, compte simplifier sa raison sociale pour devenir simplement Holcim, a annoncé le groupe. Les actionnaires seront appelés à voter sur cette simplification du nom lors de la prochaine assemblée générale, prévue pour le 4 mai, a indiqué le groupe dans un communiqué résumant les points à l'ordre du jour. «Ce changement de nom concerne uniquement le nom du groupe», précise le géant du ciment et du béton dans le communiqué, expliquant que les marques continueront d'exister. En 2015, Lafarge et Holcim avaient bouclé leur fusion au terme d'une opération complexe qui avait nécessité de nombreuses autorisations des autorités de la concurrence dans plusieurs pays et une vague de cessions pour obtenir leur feu vert