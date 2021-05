La qualification à mener l'entretien et nettoyage de la Grande mosquée d'Alger pose apparemment problème aux pouvoirs publics, selon ce que rédige le quotidien national Le Soir d'Algérie. Les entités économiques possédant le savoir-faire et les moyens d'accomplir ce rôle primordial font manifestement défaut. L'Agence nationale de réalisation et de gestion de «Djamaâ El Djazaïr» rencontre des obstacles à ce niveau-là. L'instance ne réussit pas pour le moment à dénicher des sociétés au personnel susceptible de mener à bien ces opérations. Les exigences requises en la matière ne se confrontent pas pour l'instant à des candidats qui les remplissent. Les professionnels du secteur dans notre pays semblent déficitaires face à une telle mission.