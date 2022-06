Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, devrait se rendre prochainement au Koweït. Et pour cause, la signature d'une convention-cadre de coopération entre l'Algérie et le Koweït. C'est ce qui ressort de l'audience accordée par Abdelbaki Benziane à l'ambassadeur de l'Etat du Koweït, Mohamed Marzouk Slimane Motlaq Ech-Choubou, avec qui il a évoqué le renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Dans ce sens, le ministre a rappelé que les deux parties avaient convenu, lors de la visite du président Tebboune au Koweït, de l' «élaboration d'un projet de convention qui a été, effectivement, fait en attendant la partie koweïtienne pour arrêter la date de sa signature au Koweït en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique».