Selon le magazine Jeune Afrique, l'ancien secrétaire général du Front de Libération nationale (FLN), Amar Saâdani, 71 ans, vit «sous haute protection des services de sécurité marocains», où il s'est réfugié. Un retour d'ascenseur pour celui qui avait soutenu que «d'un point de vue historique, je considère que le Sahara est marocain et rien d'autre. Il a été enlevé au Maroc au congrès de Berlin, je pense que l'Algérie a versé pendant 50 ans des sommes faramineuses à ce qui est appelé le Polisario, et cette organisation n'a rien fait et n'est pas parvenue à sortir de l'impasse». Selon la même source, Amar Saâdani fuit les médias et refuse de s'exprimer, publiquement, sur sa situation personnelle et encore moins, sur l'actualité politique en Algérie, évitant, ainsi, «d'attirer l'attention sur lui». «Il ne souhaite pas être médiatisé et envoyer des signaux qui pourraient être perçus comme une provocation par l'Algérie, au vu de ses démêlés judiciaires», ajoute le même média. D'autant que le tribunal de Chéraga lui a transmis deux convocations successives pour l'entendre dans une affaire de détournement de foncier. En vain.