Le paiement en ligne des abonnements internet et des factures de téléphonie fixe est désormais disponible en utilisant l'application mobile «Baridimob», indiquent Algérie poste et Algérie télécom dans un communiqué. Les clients d'Algérie télécom pourront, désormais, procéder au rechargement Internet (Adsl, Fibre et 4G/LTE) ainsi qu'au paiement de leurs factures téléphoniques, via leur compte «Baridimob», rubrique «Paiement», précise la même source, invitant, pour ce faire, le client à effectuer une mise à jour de ladite application mobile. «Ce nouveau mode de paiement tend à faciliter davantage le quotidien des clients en leur offrant un moyen de rechargement et paiement en ligne, simple à utiliser et hautement sécurisé», souligne-t-on.