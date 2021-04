C'est confirmé, la 1ère édition de l'Algeria eco race 2021 qui se déroulera sur cinq étapes au Sahara, aura lieu du 5 au 11 octobre. L'ouverture du site Internet [email protected] aura lieu le 1er mai, alors que les engagements auront lieu le 15 août, la clôture sera le 2 octobre. Il y a lieu de rappeler que depuis sa création, une des motivations de l'Africa eco race a toujours été d'organiser un rallye tout-terrain, en Afrique, sur les traces de Thierry Sabine. Évoqué en décembre, l'équipe organisatrice de l'Africa eco race travaillait sur un nouveau rallye sur une semaine. Elle a opté pour l'Algérie et vient de confirmer la date de la 1ère édition de l'Algeria eco race 2021. Avec une grande diversité de paysages et son grand désert constitué entre autres, du Grand Erg occidental, les autos, motos, camions et SSV trouveront dans le Sud algérien, un terrain de jeu majestueux. Ce rallye sera un excellent entraînement et perfectionnement avant de s'engager sur un grand rallye africain tel que l'Africa eco race.