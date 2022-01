Le secteur de l'énergie de la wilaya d'Annaba sera renforcé «prochainement» par cinq postes électriques 60/30 kilovolts, actuellement en cours de réalisation, pour répondre à la demande croissante en matière d'énergie électrique des entreprises économiques et des zones industrielles en plus des nouveaux pôles urbains, selon le directeur local de l'énergie. Leur réception aura lieu à partir du «premier trimestre de l'année en cours», avec la réception du poste électrique 60/30 kilovolts d'«El Alalik», commune d'El Bouni, en attendant les autres postes, dont le taux d'avancement des travaux oscille entre 60% et 75%. Leur mise en service permettra l'approvisionnement des zones industrielles et commerciales en énergie électrique et l'encouragement des investisseurs à lancer des projets dans différentes filières d'activité, notamment dans les communes d'Aïn El Berda, El Bouni, Oued El Aneb et Berrahal. Ils permettront aussi d'augmenter les capacités d'alimentation et de résoudre le problème des coupures fréquentes dont souffrent plusieurs unités économiques et les habitants des nouvelles agglomérations à Draâ Erriche, Kalitoussa, Sarouel, Seybouse et El Bouni.