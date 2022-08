Une hausse du nombre d'oiseaux d'eau nicheurs dans les zones humides de Mascara a été enregistrée, a indiqué mardi la Conservation des forêts. L'opération de dénombrement estival, menée par une équipe de spécialistes de la Conservation des forêts du 15 juin au 15 août 2022, a permis d'inventorier près de deux mille oiseaux d'eau nichant au niveau des zones humides, contre environ 1.000 pour la même période en 2021, observe le service de la protection animale et végétale. La même source attribue cette augmentation à la montée, entre autres paramètres, du niveau d'eau dans les zones humides, comme à El Mactaâ(communes de Mactaâ Douz, Mohammadia et Alamia), Bouhanifia, Chorfa et Ouizert, dans la commune d'Aïn Fekan. Vingt-deux espèces d'oiseaux ont été ainsi recensées dans le cadre de cette opération, notamment au niveau des deux zones humides d'El Mactaâ et du barrage de Chorfa.