Dans le cadre de ses visites d'inspection aux villes devant accueillir le CHAN TotalEnergies - Algérie 2022, le président de la Fédération algérienne de football, Djahid Zefizef s'est rendu, ce lundi, à Constantine pour s'enquérir de l'état d'avancement des préparatifs pour cette joute continentale. Le président de la FAF, qui était accompagné de Rachid Oukali, président du Comité d'organisation local (COL) a été reçu par Abdelkhalek Sayouda, wali de Constantine en présence de plusieurs membres de l'exécutif. Lors de cette visite, une délégation, emmenée par le wali et le président de la FAF, s'est rendue au stade chahid Hamlaoui pour inspecter les différentes infrastructures, notamment le terrain de football et les terrains annexes retenus pour le CHAN et éventuellement pour abriter des rencontres de la sélection nationale. Mercredi dernier, Djahid Zefizef, s'était rendu à Annaba, l'une des autres villes qui accueillera la 7e édition du championnat d'Afrique des nations des joueurs locaux (CHAN-2022), prévue du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie, indique jeudi un communiqué de l'instance fédérale.

Le président de la FAF, était accompagné de Rachid Oukali, président du Comité d'organisation local. Lors de cette visite, la délégation de la FAF s'est rendue au stade du 19-Mai 1956, dont les travaux de réhabilitation avancent à grands pas, ainsi que l'enceinte d'Akid Chabou, mais également les hôtels retenus pour l'événement et les établissements de santé (hôpitaux et cliniques) concernés, souligne la FAF. Il a également profité de cette visite pour se réunir avec les opérateurs attributaires des différents projets, en présence du wali d'Annaba qui a rassuré les représentants de la FAF sur la disponibilité et la réactivité de tout l'exécutif, afin de permettre à la ville de Annaba de disposer de toutes les commodités et mobiliser tous les moyens nécessaires pour la réussite de ce tournoi.

Les protégés de Bougherra débuteront face à la Libye

Le calendrier des Verts

La sélection nationale A' est désormais fixée sur les dates et les horaires de ses rencontres lors du CHAN TotalEnergies - Algérie 2022, qu'abritera notre pays à partir du 13 janvier prochain.

Voici le programme du Groupe A

Le vendredi 13 janvier 2023, stade de Baraki (17h00) : Algérie - Libye.

Le mardi 17 janvier 2023, stade de Baraki (20h00) : Algérie - Ethiopie.

Le samedi 21 janvier 2023, stade de Baraki (20h00) : Mozambique - Algérie.