La JS Kabylie affrontera, aujourd'hui, le NC Magra dans une rencontre qui a l'apparence d'être facile, mais qui est en réalité un véritable test. Le MCM ne vient pas à Tizi Ouzou pour de la figuration, mais plutôt pour améliorer son classement. La rencontre est dure pour cette équipe, mais un résultat positif n'est pas une chose impossible, au vu du potentiel technique de ses joueurs et de leur volonté à accaparer le butin bien qu'ils jouent en dehors de leurs bases. L'adversaire qui a cet avantage, n'a pas toujours su en faire profit, étant donné qu'il a à maintes reprises perdu sur son terrain. Toutefois, cette configuration de jeu ne doit pas faire fi de la volonté des Canaris de confirmer leur retour aux bons résultats, malgré le résultat négatif, d'il y a quelques jours, face à l'US Biskra qui a su les tenir en échec sur leur terrain à Tizi Ouzou. Le staff technique qui semble avoir repéré les failles qui ont causé la série de mauvais résultats concédés depuis le début de la saison travaille au vu des séances d'entraînement le côté offensif. Trouver le bon joueur percutant qui sache profiter de chaque occasion pour marquer, n'est pas une tâche aisée, mais le choix semble désormais pencher du côté de Harrag qui commence à faire la différence. Les Canaris qui continuent toujours d'occuper le milieu du tableau souvent à la 8e ou à la 9e place devront améliorer cette situation qui ne risque pas d'arranger leurs affaires pour les prochaines rencontres, notamment continentales, en coupe de la CAF. Cette compétition a atteint sa vitesse de croisière avec des clubs qualifiés qui ne s'accorderont pas de faveurs lors des prochaines confrontations. La JSK doit être au niveau requis pour faire face aux machines encore en lice dans la compétition. C'est justement, semble-t-il, ce qui inquiète le staff technique dirigé par le coach tunisien Ammar Souayah, qui a la difficile mission de réaliser un parcours meilleur que la précédente finale perdue face au club marocain du Raja. La précédente édition de cette compétition internationale a été, en effet, un succès pour l'ancienne direction de Cherif Mellal qui a su retrouver les terrains africains avec une finale africaine et une coupe de la Ligue professionnelle. c'est justement le résultat qui doit être amélioré par l'actuelle direction. En tout état de cause, il convient de noter que l'équipe actuelle possède les qualités requises pour aller plus loin dans cette compétition. Des joueurs pétris de qualités techniques mais manquant d'expérience. Cette faille, en plus de l'absence d'un vrai finisseur de métier et expérimenté, sont à la charge de Souayah qui est à pied d'oeuvre pour cet objectif. Un objectif auquel s'attelle d'ailleurs la direction du club qui est encore à la recherche d'un attaquant percutant. Une tâche difficile au vu des prix des joueurs de cette taille. La direction peut également opter pour le terroir qui recèle des joueurs talentueux. Les résultats actuels sont un indicateur pour la compétition africaine. Des indices qui ont l'avantage au moins de montrer les failles à l'entraîneur qui s'y met dès à présent pour les corriger et faire bonne figure dans la coupe de la confédération africaine.